LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: Italia in trionfo, le Fate sono Regine del Mare Nostrum (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani con la gara a squadre maschile, l’Italia di Nicola Bartolini e Marco Lodadio insegue la vittoria. Le donne ritorneranno martedì con la finale all-around. 22.11 Angela Andreoli ha purtroppo commesso degli errori tra trave e corpo libero, bene Giorgia Villa tra parallele e 10 cm, convincente e solida Martina Maggio, bene il giro completo di Asia D’Amato, Alice D’Amato paga le caduta alle parallele e al corpo libero. 22.10 Gara caratterizzata da qualche errore e caduta, ma questo appuntamento serve proprio per ritrovare il feeling con le pedane internazionali e preparare gli appuntamenti più importanti della stagione. 22.09 La nostra Nazionale si è imposta in maniera nitida, come da pronostico ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani con la gara a squadre maschile, l’di Nicola Bartolini e Marco Lodadio insegue la vittoria. Le donne ritorneranno martedì con la finale all-around. 22.11 Angela Andreoli ha purtroppo commesso degli errori tra trave e corpo libero, bene Giorgia Villa tra parallele e 10 cm, convincente e solida Martina Maggio, bene il giro completo di Asia D’Amato, Alice D’Amato paga le caduta alle parallele e al corpo libero. 22.10 Gara caratterizzata da qualche errore e caduta, ma questo appuntamento serve proprio per ritrovare il feeling con le pedane internazionali e preparare gli appuntamenti più importanti della stagione. 22.09 La nostra Nazionale si è imposta in maniera nitida, come da pronostico ...

