LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: Italia in testa a metà gara, Fate a caccia dell’oro (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03 Le francesi si esibiscono prima delle Italiane sui 10 cm. 21.02 Si sono conclusi i minuti di riscaldamento agli attrezzi. 20.57 Ora l’Italia si trasferisce alla trave, si attendono grandi esercizi da parte di Giorgia Villa e Angela Andreoli. 20.55 Italia AL COMANDO A META’ gara. Le Fate sono agevolmente in testa alla gara a squadre col punteggio complessivo di 82.550. Francia ferma a 80.150, Spagna 72.400, Turchia 71.500. 20.52 Attendiamo il punteggio dell’Italia a metà gara. 20.49 Martina Maggio magistrale! Apertura complicatissima, poi un altro salto di assoluto spessore e ben tenuto. Bene la fase con i giri in impugnata. Uscita un po’ ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.03 Le francesi si esibiscono prima dellene sui 10 cm. 21.02 Si sono conclusi i minuti di riscaldamento agli attrezzi. 20.57 Ora l’si trasferisce alla trave, si attendono grandi esercizi da parte di Giorgia Villa e Angela Andreoli. 20.55AL COMANDO A META’. Lesono agevolmente inallaa squadre col punteggio complessivo di 82.550. Francia ferma a 80.150, Spagna 72.400, Turchia 71.500. 20.52 Attendiamo il punteggio dell’. 20.49 Martina Maggio magistrale! Apertura complicatissima, poi un altro salto di assoluto spessore e ben tenuto. Bene la fase con i giri in impugnata. Uscita un po’ ...

