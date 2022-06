LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: si parte! (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 PARTITA UFFICIALMENTE LA CORSA! 10.54 Nella prima parte ci sarà sicuramente gran battaglia per la fuga, con le squadre più rappresentate che proveranno sicuramente a lanciare qualche uomo all’attacco. 10.49 Da capire anche la direzione del vento, un’altra incognita per i corridori. 10.45 Da segnalare la presenza del Team FCI, con quattro dei corridori ancora tesserati con la GazProm Rusvelo. 10.42 Sono più di 120 gli uomini al via, alcune squadre hanno solo un corridore. 10.39 Non prende il via Andrea Pasqualon, uno dei favoritissimi. Per lui qualche sintomo influenzale e rischio Covid-19. 10.36 Ci si sta dirigendo verso il chilometro zero, primo tratto di trasferimento. 10.33 I corridori hanno concluso le operazioni al foglio firma. 10.29 Percorso mosso in Puglia, da classiche: non ci saranno grandissime ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02 PARTITA UFFICIALMENTE LA CORSA! 10.54 Nella prima parte ci sarà sicuramente gran battaglia per la fuga, con le squadre più rappresentate che proveranno sicuramente a lanciare qualche uomo all’attacco. 10.49 Da capire anche la direzione del vento, un’altra incognita per i corridori. 10.45 Da segnalare la presenza del Team FCI, con quattro dei corridori ancora tesserati con la GazProm Rusvelo. 10.42 Sono più di 120 gli uomini al via, alcune squadre hanno solo un corridore. 10.39 Non prende il via Andrea Pasqualon, uno dei favoritissimi. Per lui qualche sintomo influenzale e rischio Covid-19. 10.36 Ci si sta dirigendo verso il chilometro zero, primo tratto di trasferimento. 10.33 I corridori hanno concluso le operazioni al foglio firma. 10.29 Percorso mosso in Puglia, da classiche: non ci saranno grandissime ...

