LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: sei corridori si lanciano al contrattacco, 40 km all’arrivo (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Cresce il ritardo del gruppo, ora nell’ordine dei 35”. 15.43 Passaggio sul traguardo, ultime tre tornate! Ripreso dal plotone Zoccarato. 15.41 42 km all’arrivo. Grande accordo tra i sette davanti ma Zoccarato sembra in leggera difficoltà. 15.38 Si infiamma la corsa: Battistella (Astana), Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Tizza (Bingoal Pauwels Sauces) e Piccolo (Drone Hopper – Androni Giocattoli) hanno mollato gli ormeggi riportandosi su Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) e Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè), gruppo a 25”! 15.35 Il duo della Intermarché-Wanty-Gobert si mette a dettare il passo in salita! Gruppo allungato, il forcing di Lorenzo Rota e Simone Petilli crea selezione! Assorbito Masotto. 15.33 48 km al traguardo! Tira sempre la Eolo Kometa, si ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46 Cresce il ritardo del gruppo, ora nell’ordine dei 35”. 15.43 Passaggio sul traguardo, ultime tre tornate! Ripreso dal plotone Zoccarato. 15.41 42 km. Grande accordo tra i sette davanti ma Zoccarato sembra in leggera difficoltà. 15.38 Si infiamma la corsa: Battistella (Astana), Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Tizza (Bingoal Pauwels Sauces) e Piccolo (Drone Hopper – Androni Giocattoli) hanno mollato gli ormeggi riportandosi su Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) e Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè), gruppo a 25”! 15.35 Il duo della Intermarché-Wanty-Gobert si mette a dettare il passo in salita! Gruppo allungato, il forcing di Lorenzo Rota e Simone Petilli crea selezione! Assorbito Masotto. 15.33 48 km al traguardo! Tira sempre la Eolo Kometa, si ...

Pubblicità

AndreaRo85 : RT @ILENIALazzaro: Se come me siete obbligati in casa e non sapete che guardare, vi ricordò che da noi su #Eurosport player e Discovery +… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: plotone a 2? dai sei battistrada meno di 70 km all’arrivo -… - ILENIALazzaro : Se come me siete obbligati in casa e non sapete che guardare, vi ricordò che da noi su #Eurosport player e Discove… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: rimangono in sei davanti gruppo a 3’05” - #Ciclismo #Campionati… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: tre uomini al comando - #Ciclismo #Campionati #Italiani -