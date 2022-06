LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: percorso lungo e tortuoso, si parte alle 10.25 (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani di Ciclismo su strada. La Puglia ospita i migliori interpreti azzurri delle due ruote che si sfideranno su un percorso lungo (237 km in programma) e piuttosto mosso. partenza da Marina di Ginosa e arrivo ad Alberobello. I pochi tratti di pianura uniti ai vari strappetti danno forma a un segmento simile a quello delle classiche. Non sono presenti salite dure e in grado di creare selezione, motivo per cui l’esito della rassegna ben si presta a differenti scenari. Tra i papabili successori di Sonny Colbrelli vale la pena citare Andrea Bagioli, Matteo Trentin, Alessandro Covi, Giulio Ciccone ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladeidisu strada. La Puglia ospita i migliori interpreti azzurri delle due ruote che si sfideranno su un(237 km in programma) e piuttosto mosso.nza da Marina di Ginosa e arrivo ad Alberobello. I pochi tratti di pianura uniti ai vari strappetti danno forma a un segmento simile a quello delle classiche. Non sono presenti salite dure e in grado di creare selezione, motivo per cui l’esito della rassegna ben si presta a differenti scenari. Tra i papabili successori di Sonny Colbrelli vale la pena citare Andrea Bagioli, Matteo Trentin, Alessandro Covi, Giulio Ciccone ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: percorso lungo e tortuoso Nibali può dire la sua. Il via alle 10… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Campionati Italiani cronometro 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna domina, sul podio Cattaneo e Affini - zazoomblog : LIVE Ciclismo Campionati Italiani cronometro 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna vola! Si attende solo l’arrivo di Sobre… - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Campionati Italiani 2022 cronometro uomini Elite: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Campionati… - infoitsport : LIVE - Ciclismo, Campionati Italiani 2022 cronometro uomini Elite: aggiornamenti in DIRETTA -