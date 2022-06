LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: otto uomini al comando (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19 Ritardo del gruppo vicino ai 4?. 12.14 Ricordiamo gli attaccanti: Tonelli (Bardiani CSF Faizanè),Marcellusi (Bardiani CSF Faizanè),Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martinelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Cortese (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Gandin (Corratec), Zandri (Work Service), Ginestra (Work Service). 12.10 Plotone che si trova a 3? di ritardo. 12.06 Corsa che, dopo aver superato Castellaneta, si trova in un tratto di discesa. 12.03 Come previsto Bardiani-CSF-Faizanè all’attacco in forze. 11.59 Percorsi circa 40 chilometri. 11.57 Si ricompatta la situazione davanti, ora sono otto al comando: Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martinelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Marcellusi (Bardiani CSF Faizanè), Gandin (Corratec), Zandri (/Work Service), ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.19 Ritardo del gruppo vicino ai 4?. 12.14 Ricordiamo gli attaccanti: Tonelli (Bardiani CSF Faizanè),Marcellusi (Bardiani CSF Faizanè),Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martinelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Cortese (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Gandin (Corratec), Zandri (Work Service), Ginestra (Work Service). 12.10 Plotone che si trova a 3? di ritardo. 12.06 Corsa che, dopo aver superato Castellaneta, si trova in un tratto di discesa. 12.03 Come previsto Bardiani-CSF-Faizanè all’attacco in forze. 11.59 Percorsi circa 40 chilometri. 11.57 Si ricompatta la situazione davanti, ora sonoal: Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martinelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Marcellusi (Bardiani CSF Faizanè), Gandin (Corratec), Zandri (/Work Service), ...

