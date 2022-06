LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Filippo Zana regola Lorenzo Rota nello sprint a ranghi ristretti (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 A brevissimo la top10 di questa prova in linea Elite valevole per i Campionati Italiani 2022 di Ciclismo su strada. 16.39 Secondo Lorenzo Rota, terzo Samuele Battistella. 16.38 TRIPUDIO BARDIANI-CSF-FAIZANE’, squadra che più di tutte le altre ha animato la corsa! 16.38 Filippo Zana E’ IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO! 16.37 Parte Rota, torna sotto Zana negli ultimi 50 metri! 16.36 400 metri! 16.36 Davanti si studiano! Così il trenino: Battistella, Rota, Zana, Piccolo! 16.35 FLAMME ROUGE! 16.34 Attendiamo dunque la volata a ranghi ristretti! Rota appare ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 A brevissimo la top10 di questa prova in linea Elite valevole per idisu strada. 16.39 Secondo, terzo Samuele Battistella. 16.38 TRIPUDIO BARDIANI-CSF-FAIZANE’, squadra che più di tutte le altre ha animato la corsa! 16.38E’ IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO! 16.37 Parte, torna sottonegli ultimi 50 metri! 16.36 400 metri! 16.36 Davanti si studiano! Così il trenino: Battistella,, Piccolo! 16.35 FLAMME ROUGE! 16.34 Attendiamo dunque la volata aappare ...

