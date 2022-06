LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: cinque corridori al comando, gruppo a 35”. Ultimi 15 km (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.16 Nizzolo prova a rompere gli attendismi fiondandosi all’attacco in un tramo di lieve discesa! Nelle prime posizioni anche Nibali, Ciccone e Viviani! 16.14 La situazione: 16 km all’arrivo, Samuele Battistella (Astana), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces) e Andrea Piccolo (Drone Hopper – Androni Giocattoli) conservano 35” sul gruppo. 16.11 Davide Ballerini non ce la fa più e si stacca, il plotone riprende anche Scaroni ed Aleotti! 16.09 I cinque davanti: Samuele Battistella (Astana), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces) e Andrea Piccolo (Drone Hopper – Androni Giocattoli). 16.08 Battistella rilancia sulla salita! Ma ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.16 Nizzolo prova a rompere gli attendismi fiondandosi all’attacco in un tramo di lieve discesa! Nelle prime posizioni anche Nibali, Ciccone e Viviani! 16.14 La situazione: 16 km all’arrivo, Samuele Battistella (Astana), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces) e Andrea Piccolo (Drone Hopper – Androni Giocattoli) conservano 35” sul. 16.11 Davide Ballerini non ce la fa più e si stacca, il plotone riprende anche Scaroni ed Aleotti! 16.09 Idavanti: Samuele Battistella (Astana), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces) e Andrea Piccolo (Drone Hopper – Androni Giocattoli). 16.08 Battistella rilancia sulla salita! Ma ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: plotone a 2? dai sei battistrada meno di 70 km all’arrivo -… - AndreaRo85 : RT @ILENIALazzaro: Se come me siete obbligati in casa e non sapete che guardare, vi ricordò che da noi su #Eurosport player e Discovery +… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: plotone a 2? dai sei battistrada meno di 70 km all’arrivo -… - ILENIALazzaro : Se come me siete obbligati in casa e non sapete che guardare, vi ricordò che da noi su #Eurosport player e Discove… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: rimangono in sei davanti gruppo a 3’05” - #Ciclismo #Campionati… -