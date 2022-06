LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: a breve il via (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.29 Percorso mosso in Puglia, da classiche: non ci saranno grandissime difficoltà altimetriche, ma sarà quasi impossibile assistere ad una volata di gruppo. Occhio anche alla lunga distanza e al grande caldo. 10.27 In programma oggi 237 chilometri da Marina di Ginosa con arrivo ad Alberobello. 10.25 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile dei Campionati Italiani di Ciclismo su strada. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani di Ciclismo su strada. La Puglia ospita i migliori interpreti azzurri delle due ruote che si sfideranno su un percorso lungo (237 km in ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.29 Percorso mosso in Puglia, da classiche: non ci saranno grandissime difficoltà altimetriche, ma sarà quasi impossibile assistere ad una volata di gruppo. Occhio anche alla lunga distanza e al grande caldo. 10.27 In programma oggi 237 chilometri da Marina di Ginosa con arrivo ad Alberobello. 10.25 Buongiorno e benvenuti alladella prova in linea maschile deidisu strada. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladeidisu strada. La Puglia ospita i migliori interpreti azzurri delle due ruote che si sfideranno su un percorso lungo (237 km in ...

