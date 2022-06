LIVE – Campionati italiani assoluti atletica Rieti 2022, gare domenica 26 giugno con Tamberi in DIRETTA (Di domenica 26 giugno 2022) La DIRETTA LIVE delle gare di domenica 26 giugno ai Campionati italiani assoluti di atletica di Rieti 2022. Proseguono le gare nella città laziale, dopo una giornata in cui ha brillato Marcell Jacobs, vincitore dei 100 metri. In questa domenica allo stadio Guidobaldi, l’attenzione si sposta su un altro campione olimpico: stiamo parlando di Gianmarco Tamberi, impegnato nel salto in alto. L’appuntamento è a partire dalle ore 11.150 di sabato 26 giugno. Chi si aggiudicherà i titoli tricolore? Scopriamolo assieme. COME VEDERE LE gare IN TV PROGRAMMA, ORARI E TV DEGLI assoluti DI ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Ladelledi26aididi. Proseguono lenella città laziale, dopo una giornata in cui ha brillato Marcell Jacobs, vincitore dei 100 metri. In questaallo stadio Guidobaldi, l’attenzione si sposta su un altro campione olimpico: stiamo parlando di Gianmarco, impegnato nel salto in alto. L’appuntamento è a partire dalle ore 11.150 di sabato 26. Chi si aggiudicherà i titoli tricolore? Scopriamolo assieme. COME VEDERE LEIN TV PROGRAMMA, ORARI E TV DEGLIDI ...

