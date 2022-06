LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Tamberi all’assalto! Aggiornamenti dalle 14.00 (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Italiani 2022 di Atletica leggera. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Guidobaldi di Rieti, dove alcuni dei big azzurri scenderanno in pista e pedana alla caccia di grandi prestazioni quando mancano soltanto tre settimane ai Mondiali di Eugene. L’uomo più atteso del giorno è Gianmarco Tamberi, che sarà chiamato a un colpaccio nel salto in alto: il Campione Olimpico cercherà di non deludere le aspettative e di lanciarsi nel miglior modo possibile verso la rassegna iridata. Roberta Bruni ha migliorato il record italiano di salto con l’asta lo scorso fine settimana e punta a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi Buongiorno e benvenuti alladella terza e ultima giornata deidileggera. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Guidobaldi di Rieti, dove alcuni dei big azzurri scenderanno in pista e pedana alla caccia di grandi prestazioni quando mancano soltanto tre settimane ai Mondiali di Eugene. L’uomo più atteso del giorno è Gianmarco, che sarà chiamato a un colpaccio nel salto in alto: il Campione Olimpico cercherà di non deludere le aspettative e di lanciarsi nel miglior modo possibile verso la rassegna iridata. Roberta Bruni ha migliorato il record italiano di salto con l’asta lo scorso fine settimana e punta a ...

