LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Simone Falloni campione italiano nel martello, attesa per Tamberi! (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Primo titolo italiano assoluto di sempre per Simone Falloni. 15.19 Nullo anche per Olivieri, Simone Falloni è campione d’Italia! 15.18 Nullo per Marco Lingua! Sarebbe stato un grandissimo lancio. 15.16 Davide Costa non si migliora: 63.51 e quarta posizione buona per il classe 2002 genovese. 15.14 Ronzoni esce nell’asta del decathlon a 4.30: prosegue immacolato il percorso di Cerrato. 15.11 Cerrato balza in testa nell’asta del decathlon con un bel salto da 4.30. 15.09 71.02! Terzo lancio oltre i 71 metri per Simone Falloni! Che regolarità! 15.07 Incrementa la sua misura Davide Costa: 65.86 e confermata la quarta posizione. 15.05 Nell’asta si issano a 4.20 Ronzoni, Cerrato ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Primo titoloassoluto di sempre per. 15.19 Nullo anche per Olivieri,d’Italia! 15.18 Nullo per Marco Lingua! Sarebbe stato un grandissimo lancio. 15.16 Davide Costa non si migliora: 63.51 e quarta posizione buona per il classe 2002 genovese. 15.14 Ronzoni esce nell’asta del decathlon a 4.30: prosegue immacolato il percorso di Cerrato. 15.11 Cerrato balza in testa nell’asta del decathlon con un bel salto da 4.30. 15.09 71.02! Terzo lancio oltre i 71 metri per! Che regolarità! 15.07 Incrementa la sua misura Davide Costa: 65.86 e confermata la quarta posizione. 15.05 Nell’asta si issano a 4.20 Ronzoni, Cerrato ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: si parte con il martello e l’asta del decathlon! - #Atletica… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #AssenGP #Moto3 #Moto2 #MotoGP #Tuffi #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Tamberi all’assalto! Aggiornamenti dalle 14.00 - #Atletica… - infoitsport : LIVE - Campionati italiani assoluti atletica Rieti 2022, gare sabato 25 giugno con Jacobs in DIRETTA - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince in 10'12 davanti a Chituru Ali e Filippo T… -