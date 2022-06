LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: si parte con il martello e l’asta del decathlon! (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Entrano ora sul prato dello stadio Guidobaldi di Rieti i protagonisti del lancio del martello. 14.07 Alberto Brini e Riccardo Nicola sono i primi a saltare nell’asta del decathlon: 3.50. Dester decide di entrare in gara a 4.60. 14.04 Si comincia con la finale del lancio del martello maschile e il salto con l’asta valevole per il decathlon. 14.01 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Italiani 2022 di Atletica leggera. Il programma di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11 Entrano ora sul prato dello stadio Guidobaldi di Rieti i protagonisti del lancio del. 14.07 Alberto Brini e Riccardo Nicola sono i primi a saltare neldel decathlon: 3.50. Dester decide di entrare in gara a 4.60. 14.04 Si comincia con la finale del lancio delmaschile e il salto convalevole per il decathlon. 14.01 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella terza e ultima giornata deidileggera. Il programma di oggi Buongiorno e benvenuti alladella terza e ultima giornata dei ...

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #AssenGP #Moto3 #Moto2 #MotoGP #Tuffi #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Tamberi all’assalto! Aggiornamenti dalle 14.00 - #Atletica… - infoitsport : LIVE - Campionati italiani assoluti atletica Rieti 2022, gare sabato 25 giugno con Jacobs in DIRETTA - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince in 10'12 davanti a Chituru Ali e Filippo T… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince in 10?12 davanti ad Chituru Ali e Filippo T… -