LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Osakue campionessa italiana nel disco con 63.24 (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Vallortigara sale a 1.86, nulla di fatto per Pieroni. 16.57 Argento per Strumillo a 55.84, altro nullo per Osakue che è comunque campionessa italiana. 16.55 Errori per Tavernini e Rossi a quota 1.84. 16.53 Altro lancio corto per Osakue che viene annullato. 16.51 50.62 per Diletta Fortuna che si avvicina alla medaglia di bronzo! Scavalcata Benedetta Benedetti. 16.49 Secondo nullo di fila per Daisy Osakue. 16.46 55.84: si migliora di qualche centimetro Stefania Strumillo. 16.45 Nullo nel disco per Benedetta Benedetti, ora Stefania Strumillo e poi Daisy Osakue. 16.43 Errore per Smrekar a 1.81, il secondo: un salto efficace a questa quota le regalerebbe il primato personale. 16.40 Comincia ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 Vallortigara sale a 1.86, nulla di fatto per Pieroni. 16.57 Argento per Strumillo a 55.84, altro nullo perche è comunque. 16.55 Errori per Tavernini e Rossi a quota 1.84. 16.53 Altro lancio corto perche viene annullato. 16.51 50.62 per Diletta Fortuna che si avvicina alla medaglia di bronzo! Scavalcata Benedetta Benedetti. 16.49 Secondo nullo di fila per Daisy. 16.46 55.84: si migliora di qualche centimetro Stefania Strumillo. 16.45 Nullo nelper Benedetta Benedetti, ora Stefania Strumillo e poi Daisy. 16.43 Errore per Smrekar a 1.81, il secondo: un salto efficace a questa quota le regalerebbe il primato personale. 16.40 Comincia ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Falloni al comando nel martello attesa per Tamberi - #Atletica… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Simone Falloni campione italiano nel martello attesa per Tamberi… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: si parte con il martello e l’asta del decathlon! - #Atletica… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #AssenGP #Moto3 #Moto2 #MotoGP #Tuffi #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Tamberi all’assalto! Aggiornamenti dalle 14.00 - #Atletica… -