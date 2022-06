LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: gran lancio di Osakue nel disco! (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.38 Senza problemi a 1.81 Elena Vallortigara nel salto in alto, bene anche Pieroni. 16.36 Termina l’eptathlon femminile con la vittoria di Giulia Riccardi davanti ad Alice Lunardon e Linda Maria Pircher. 16.32 Nullo per Daisy Osakue al terzo lancio. 16.28 E’ cominciato anche il salto in lungo dell’eptathlon: Riccardi al comando con 5.88, seconda Alice Lunardon a 20 centimetri di distanza dalla prima. 16.25 Si conclude la seconda serie di lanci nel disco con al comando Daisy Osakue, seconda Stefania Strumillo staccata di otto metri dalla leader. 16.22 Nel salto in alto femminile esce Chiara Crippa a 1.74 così come Giulia De Marchi e Rebecca Pavan. 16.18 Primato stagionale per Daisy Osakue! 63.24, vicinissima al primato italiano! 16.13 Nulla da ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.38 Senza problemi a 1.81 Elena Vallortigara nel salto in alto, bene anche Pieroni. 16.36 Termina l’eptathlon femminile con la vittoria di Giulia Riccardi davanti ad Alice Lunardon e Linda Maria Pircher. 16.32 Nullo per Daisyal terzo. 16.28 E’ cominciato anche il salto in lungo dell’eptathlon: Riccardi al comando con 5.88, seconda Alice Lunardon a 20 centimetri di distanza dalla prima. 16.25 Si conclude la seconda serie di lanci nel disco con al comando Daisy, seconda Stefania Strumillo staccata di otto metri dalla leader. 16.22 Nel salto in alto femminile esce Chiara Crippa a 1.74 così come Giulia De Marchi e Rebecca Pavan. 16.18 Primato stagionale per Daisy! 63.24, vicinissima al primato italiano! 16.13 Nulla da ...

