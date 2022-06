LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 1,98, seconda al mondo nel 2022! Tamberi vince allo spareggio (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 vince Diego Aldo Pettorossi (Atletica Libertas Unicusano Livorno) in 20?54 (nuovo primato personale). Secondo Rijo Hillary Wanderson Polanco (Atletica Riccardi Milano 1946) in 20?66. Terzo Andrea Federici (Atletica Biotekna) in 20?80. 20.18 Ora i 200 metri maschili: Guglielmi, Faggin, Federici, Polanco, Donola, Pettorossi, Tonella, Ori. 20.15 GIMBO! Arriva la misura per il campione olimpico in carica che conquista dunque il titolo italiano. Secondo Marco Fassinotti (Aeronautica), terzo Silvano Chesani (Fiamme Oro). 20.14 Sbaglia Fassinotti a 2.26, match-point per Tamberi. 20.13 DALIA KADDARI! Terzo titolo italiano assoluto consecutivo per la classe 2001 delle Fiamme Oro che si impone in 22?87. seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20Diego Aldo Pettorossi (Libertas Unicusano Livorno) in 20?54 (nuovo primato personale). Secondo Rijo Hillary Wanderson Polanco (Riccardi Milano 1946) in 20?66. Terzo Andrea Federici (Biotekna) in 20?80. 20.18 Ora i 200 metri maschili: Guglielmi, Faggin, Federici, Polanco, Donola, Pettorossi, Tonella, Ori. 20.15 GIMBO! Arriva la misura per il campione olimpico in carica che conquista dunque il titolo italiano. Secondo Marco Fassinotti (Aeronautica), terzo Silvano Chesani (Fiamme Oro). 20.14 Sbaglia Fassinotti a 2.26, match-point per. 20.13 DALIA KADDARI! Terzo titolo italiano assoluto consecutivo per la classe 2001 delle Fiamme Oro che si impone in 22?87....

