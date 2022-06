LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 1,98, seconda al mondo nel 2022! Folorunso sfiora il record italiano nei 400 ostacoli (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Dopo il terzo salto Lorenzo Mantenuto si è invece portato in testa nel lungo con 7.57 davanti a Gabriele Chilà (7.54) e Antonino Trio (7.50). 18.18 Inizia anche il getto del peso femminile mentre la prossima gara della pista sarà quella dei 400 metri ostacoli maschili. 18.15 AYOMIDE TEMILADE Folorunso! La classe 1996 conquista il titolo italiano vincendo in 54?60, a sei millesimi dal record italiano di Yadisleidy Pedroso. seconda Rebecca Sartori (Fiamme Oro) in 55?43, terza Eleonora Marchiando (Carabinieri) in 55?69. 18.13 Queste le partecipanti della finale dei 400 ostacoli femminili tra poco al via: Cavo, Seramondi, Olivieri, Marchiando, Folorunso, Sartori, Ghergo, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20 Dopo il terzo salto Lorenzo Mantenuto si è invece portato in testa nel lungo con 7.57 davanti a Gabriele Chilà (7.54) e Antonino Trio (7.50). 18.18 Inizia anche il getto del peso femminile mentre la prossima gara della pista sarà quella dei 400 metrimaschili. 18.15 AYOMIDE TEMILADE! La classe 1996 conquista il titolovincendo in 54?60, a sei millesimi daldi Yadisleidy Pedroso.Rebecca Sartori (Fiamme Oro) in 55?43, terza Eleonora Marchiando (Carabinieri) in 55?69. 18.13 Queste le partecipanti della finale dei 400femminili tra poco al via: Cavo, Seramondi, Olivieri, Marchiando,, Sartori, Ghergo, ...

