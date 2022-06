LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 1,98, seconda al mondo nel 2022! Alle 18.50 Tamberi (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.37 Monia Cantarella si porta in testa al peso con un 15.34 al secondo tentativo. 18.34 La prossima gara della pista sarà la finale dei 400 femminili alla quale seguirà quella al maschile che promette scintille. 18.31 Nel frattempo è entrato in pedana per il riscaldamento Gianmarco Tamberi, che sarà impegnato nella finale del salto in alto a partire dAlle 18.50. 18.28 Vince Mario Lambrughi (Atletica Riccardi Milano 1946), nuovo campione italiano assoluto in 49?22. Secondo Josè Reynaldo Bencosme De Leon (Avis Barletta) in 49?59. Terzo Giacomo Bertoncelli (Atletica Insieme Verona) che chiude in 50?40 davanti a Mattia Contini (Aeronautica Militare), 50?46. 18.25 Sta per partire la finale dei 400 ostacoli: Gaggioli, Bertoldo, Veroli, Contini, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.37 Monia Cantarella si porta in testa al peso con un 15.34 al secondo tentativo. 18.34 La prossima gara della pista sarà la finale dei 400 femminili alla quale seguirà quella al maschile che promette scintille. 18.31 Nel frattempo è entrato in pedana per il riscaldamento Gianmarco, che sarà impegnato nella finale del salto in alto a partire d18.50. 18.28 Vince Mario Lambrughi (Riccardi Milano 1946), nuovo campione italiano assoluto in 49?22. Secondo Josè Reynaldo Bencosme De Leon (Avis Barletta) in 49?59. Terzo Giacomo Bertoncelli (Insieme Verona) che chiude in 50?40 davanti a Mattia Contini (Aeronautica Militare), 50?46. 18.25 Sta per partire la finale dei 400 ostacoli: Gaggioli, Bertoldo, Veroli, Contini, ...

