L' irresistibile ascesa criminale di una ragazza nata nel posto sbagliato nel nuovo romanzo di De Cataldo Che | ancora una volta | ci porta nel lato oscuro di Roma

Leggi su iodonna

(Di domenica 26 giugno 2022), tempo di pandemia. Le disparità sociali tra i quartieri periferici, come quello delle Torri, e il centro della Capitale sono sempre più divaricate: il terreno perfetto per il rifiorire della malavita e delle lotte tra cosche intorno al mercato di nuove e vecchie droghe. In questo panorama, a una donna bionda, di una bellezza magnetica quasi androgina, riescono imprese più grandi dei suoi sogni, con la protezione e per l’amore trasdi un aristocratico che il destino mette sulla sua strada. È questa la storia di La svedese (Einaudi),(sempre) dello scrittore – e dal 1 giugno scorso ex magistrato -, Giancarlo De, che attraverso la fiction ci introduce alla realtà e cinel profondo umano di un mondo che cade ...