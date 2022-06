Lione, bimba di 11 mesi uccisa con l'acido dalla maestra. Il padre originario del Bergamasco (Di domenica 26 giugno 2022) Una tragedia per una famiglia di Torre Boldone che ha scosso tutta la Francia . Secondo quanto riporta il sito di Le Figaro , una dipendente di un asilo nido di Lione è stata arrestata ieri, venerdì ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 26 giugno 2022) Una tragedia per una famiglia di Torre Boldone che ha scosso tutta la Francia . Secondo quanto riporta il sito di Le Figaro , una dipendente di un asilo nido diè stata arrestata ieri, venerdì ...

Pubblicità

Giorno_Bergamo : Bimba avvelenata all'asilo a Lione: Torre Boldone in lutto - bassarelli : Lione, bimba di 11 mesi uccisa con l'acido all'asilo dalla maestra: non voleva sentirla piangere. Il papà è italiano - andfranchini : Lione, bimba di 11 mesi uccisa con l'acido all'asilo dalla maestra: non voleva sentirla piangere. Il papà è italiano - infoitinterno : Bimba uccisa con l'acido in un asilo nido a Lione, uno dei genitori è di Torre Boldone - infoitinterno : Lione, uccide con l’acido una bimba di 11 mesi: arrestata la maestra d’asilo. Il padre bergamasco era in Fran… -