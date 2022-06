Lione, bambina di 11 mesi uccisa con l’acido dalla maestra: “Piangeva troppo” (Di domenica 26 giugno 2022) Una bambina di soli undici mesi è stata trovata senza vita in un asilo nido di Lione, in Francia. L’episodio risale a mercoledì scorso e ha avuto come teatro l’asilo nido People & Baby di Rue Danton, nella città francese, dove sono intervenuti i soccorsi intorno alle 8 della mattina nel momento in cui la piccola ha iniziato a stare male. Secondo quanto riportato da Prima Bergamo, a ucciderla è stata una maestra della struttura di 27 anni, che le ha fatto ingoiare dell’acido. “Piangeva troppo“, questa è la motivazione che l’educatrice ha dato agli inquirenti per giustificare il suo gesto. La ragazza, sulla base dei primi rilievi, ha utilizzato una sostanza caustica che solitamente viene utilizzata per pulire i lavandini e l’ha fatta ingoiare alla piccola. La Procura ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 26 giugno 2022) Unadi soli undiciè stata trovata senza vita in un asilo nido di, in Francia. L’episodio risale a mercoledì scorso e ha avuto come teatro l’asilo nido People & Baby di Rue Danton, nella città francese, dove sono intervenuti i soccorsi intorno alle 8 della mattina nel momento in cui la piccola ha iniziato a stare male. Secondo quanto riportato da Prima Bergamo, a ucciderla è stata unadella struttura di 27 anni, che le ha fatto ingoiare del. ““, questa è la motivazione che l’educatrice ha dato agli inquirenti per giustificare il suo gesto. La ragazza, sulla base dei primi rilievi, ha utilizzato una sostanza caustica che solitamente viene utilizzata per pulire i lavandini e l’ha fatta ingoiare alla piccola. La Procura ...

Pubblicità

frafrabellafra : RT @87miste: E quindi a Lione, siccome in un asilo una bambina di 11 mesi piangeva, la maestra ha pensato di farle bere acido muriatico, uc… - romvantic : RT @87miste: E quindi a Lione, siccome in un asilo una bambina di 11 mesi piangeva, la maestra ha pensato di farle bere acido muriatico, uc… - infoitinterno : Lione, bambina di origini italiane avvelenata dalla maestra - whosnope__ : RT @87miste: E quindi a Lione, siccome in un asilo una bambina di 11 mesi piangeva, la maestra ha pensato di farle bere acido muriatico, uc… - 87miste : E quindi a Lione, siccome in un asilo una bambina di 11 mesi piangeva, la maestra ha pensato di farle bere acido mu… -