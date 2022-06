L’India in equilibrio tra l’invito al G7 e i Brics che sfidano il dollaro

Leggi su formiche

(Di domenica 26 giugno 2022) Il primo ministro indiano, Nerendra Modi, arriverà al G7 di Berlino come invitato speciale fresco dell’incontro dei. Ossia porta con sé un dilemma noto per Nuova Delhi, come muoversi tra Occidente — compattato dalla prima reazione all’invasione russa dell’Ucraina — e un blocco eterogeneo e disorganico che pensa da tempo a un’alternativa per l’ordine mondiale a trazione occidentale. “Non si tratta di cercare di separarli o di allontanarli da qualsiasi altra associazione o partnership che potrebbero avere con un altro Paese”, ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale americano, l’ammiraglio John Kirby entrando nel vivo del dilemma strategico indiano: “Non è questo l’obiettivo. L’obiettivo è quello di unificarsi attorno a una serie di principi e iniziative comuni: il G7 vuole avanzare in termini di cambiamento climatico, energia e sicurezza ...