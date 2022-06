Lina Sastri e i due grandi dolori familiari che le hanno segnato la vita | ecco quali sono

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 26 giugno 2022) Pasqua, nota come, è tra le piùattrici viventi. Le sue indiscutibili doti attoriali, unite al suo grande fascino e alla sua splendida voce, nefatto una delle donne più desiderate dai registi di cinema e teatro. Tutti conoscono la sua grande carriera. In pochi, invece, i drammi che lelanasce diversi anni fa a Napoli in una famiglia di estrazione popolare. Ottenuta la maturità classica al Liceo Garibaldi, abbandonerà il tetto materno per dedicarsi al suo grande amore: la recitazione. Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 1977 in Il prefetto di ferro, di Pasquale Squitieri. L’anno dopo recita in uno dei film più celebri e amati di sempre, Ecce Bombo, e solo due anni dopo ...