"Le lesbiche non sono donne" Luce Scheggi contro il pensiero e il linguaggio patriarcale (Di domenica 26 giugno 2022) Nel dibattito sulle identità, Luce Scheggi da Instagram traccia delle linee e non lascia spazio a equivoci: "La lesbica non è donna" scrive nel mese del Pride ormai al termine. Residente a Bologna, il divulgatore e attivista che non a caso si definisce dissidente del genere con la sua forte affermazione non inventa niente, rifacendosi allo storico dibattito acceso negli anni Settanta da Monique Wittig femminista e "lesbica radicale". Tra le fondatrici del Movimento di liberazione delle donne in Francia (1970) e tra le più autorevoli e influenti esponenti del femminismo radicale e del lesbismo materialista a livello internazionale, Wittig "nel suo libro Il pensiero eterosessuale ci spiega perfettamente perché a detta sua il termine donna non possa essere applicato alle lesbiche", scrive ...

