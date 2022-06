Le fa bere acido caustico per non farla piangere | bimba italiana di 11 mesi uccisa dalla maestra a Lione

(Di domenica 26 giugno 2022) Una bambina di 11di origini italiane e’ stata avvelenata ed e’ morta mercoledi’ scorso in un asilo di. A ucciderla sarebbe stata la sua, che e’ stata arrestata. Il padre della piccola si chiama Fabio Bertuletti, ingegnere di 37 anni di Torre Boldone (Bergamo), che vive da anni aassieme alla moglie francese. L’ausiliaria puericultrice dell’asilo “esasperata dal pianto della bambina – spiegano gli inquirenti francesi – prima l’ha cosparsa e poi le ha fatto ingerire un prodotto”. La bambina avrebbe compiuto un anno giovedi’ prossimo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti francesi, la, 27 anni, si trovava da sola nell’asilo privato People&Baby die stanca del pianto della piccola, l’avrebbe cosparsa con un liquido ...

E ha ammesso - riferisce il Corriere di Bergamo - di essere la responsabile della morte della piccina, avendole fattoun prodotto a base di soda caustica (sarebbe il Destop , usato per sturare i ...Uccide una bimba di 11 mesi facendole ingerire dell'. L'omicidio " secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Figaro " è avvenuto in un asilo ...dapprima cosparsa e poi le aveva fattoun ...L'ausiliaria puericultrice dell'asilo "esasperata dal pianto prima l'ha cosparsa e poi le ha fatto ingerire un prodotto caustico" ...La donna, “unica dipendente del nido presente al momento dei fatti”, interrogata in carcere dagli inquirenti – che fin da subito avevano dubitato dell’incidente – ha riconosciuto che “alla fine, esasp ...