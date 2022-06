Le capsule collection degli stilisti per le vacanze altre fashion news (Di domenica 26 giugno 2022) Le collezioni speciali delle maison del lusso per il mare e le vacanze estive si fanno spazio nel calendario della moda, ulteriore tappa di stile in un piano di uscite stagionali che si regge sulle main collection primavera-estate e autunno-inverno, rispettivamente in boutique a febbraio e ad agosto, sulle Cruise che arrivano nei negozi a dicembre, pensate per partire verso mete esotiche o per chi vive in paesi caldi, e sulle Prefall, anticipazioni dell’inverno in boutique da giugno. Ora sempre più brand adottano le capsule collection per le vacanze d’agosto. Un look della collezione Chanel Coco Beach 2022. Le collezioni speciali per le vacanze Firmate Gucci, Chanel e Valentino, nel 2022 fanno sognare il mare senza tirare in ballo paradisi lontani. Perché tra guerre, inflazione e ... Leggi su amica (Di domenica 26 giugno 2022) Le collezioni speciali delle maison del lusso per il mare e leestive si fanno spazio nel calendario della moda, ulteriore tappa di stile in un piano di uscite stagionali che si regge sulle mainprimavera-estate e autunno-inverno, rispettivamente in boutique a febbraio e ad agosto, sulle Cruise che arrivano nei negozi a dicembre, pensate per partire verso mete esotiche o per chi vive in paesi caldi, e sulle Prefall, anticipazioni dell’inverno in boutique da giugno. Ora sempre più brand adottano leper led’agosto. Un look della collezione Chanel Coco Beach 2022. Le collezioni speciali per leFirmate Gucci, Chanel e Valentino, nel 2022 fanno sognare il mare senza tirare in ballo paradisi lontani. Perché tra guerre, inflazione e ...

Pubblicità

AmorosoOF : Nuova capsule collection disponibile! ??? - hevik_style : Sempre più lontani, magari con a fianco la persona giusta. Capsule Light Collection: pensata per vivere in legger… - DurandYassine_ : RT @vogue_italia: ?Un weekend in stile la Dolce Vita sul Golfo di Napoli per festeggiare Aquazzura e MyTheresa - vogue_italia : ?Un weekend in stile la Dolce Vita sul Golfo di Napoli per festeggiare Aquazzura e MyTheresa - Rinascente : Dai colori vivaci e i tessuti #madeinitaly caratterizzati dalle icone della tradizione siciliana, la capsule collec… -