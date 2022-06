Lazio | si complica la permanenza di Cabral | altri due club su di lui

(Di domenica 26 giugno 2022) Il nome diè sempre in orbita. Sull’attaccante però c’è la concorrenza di altre due squadre Il nome diè sempre in orbita, che lavora per prolungare ladell’attaccante. Sul capoverdiano però sarebbe aumentata la concorrenza. Secondo quanto riferito da La Repubblica, su di lui avrebbero infatti messo gli occhi anche Besiktas e Marsiglia, pronti a presentare un’offerta allo Sporting. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il nome di Cabral è sempre in orbita. Sull'attaccante però c'è la concorrenza di altre due squadre Il nome di Cabral è sempre in orbita, che lavora per prolungare la permanenza dell'attaccante. Sul capoverdiano però sarebbe aumentata la concorrenza. Secondo quanto riferito da La Repubblica, su di lui avrebbero infatti messo gli ...Le nuove notizie destabilizzano lache aveva deciso di prendersela comoda per chiudere gli accordi con Romagnoli. Il giocatore aveva accettato di buon grado la destinazione e tutto sembrava ... Mercato Lazio, la trattativa con Romagnoli si complica La Lazio è ormai da mesi interessata a Carnesecchi, ma l'infortunio e l'operazione alla spalla dell'ex Cremonese hanno complicato l'affare. Dopo l'incontro a Zingonia di ieri tra l'agente del portiere ...Roma, 26 giugno 2022 - Sembrava quasi tutto pronto per trovare l'intesa con Alessio Romagnoli, ma con il passare dei giorni la Lazio potrebbe perdere la sua posizione di vantaggio. Il difensore sarà u ...