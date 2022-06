Lavori e opere pubbliche, Nuova Cologno: “Ecco il nostro PNRR” (Di domenica 26 giugno 2022) Cologno al Serio. “Il paese ha bisogno di una pubblica amministrazione che svolga una spinta propulsiva e progettuale che sia di volano tra pubblico e privato”. Queste le parole di Agostino Resmini, dal 1994 associato a Forza Italia e membro di Nuova Cologno, gruppo nato nel 2013 (e che conta ora quindici aderenti) con l’intento di stimolare il dibattito politico del paese, provocando l’amministrazione su temi considerati di grande importanza. Tre sono i punti cardini del gruppo, “gli stessi da diversi anni”. Innanzitutto, la questione più calda resta quella riguardante il futuro del centro natatorio, da tempo in disuso: “È da sempre la nostra priorità – dichiara Resmini –. Stiamo pagando mille euro al giorno di ammortamento del mutuo ed è una situazione che si è ormai spinta troppo in là. Non vedo altra soluzione se non quella di un ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 giugno 2022)al Serio. “Il paese ha bisogno di una pubblica amministrazione che svolga una spinta propulsiva e progettuale che sia di volano tra pubblico e privato”. Queste le parole di Agostino Resmini, dal 1994 associato a Forza Italia e membro di, gruppo nato nel 2013 (e che conta ora quindici aderenti) con l’intento di stimolare il dibattito politico del paese, provocando l’amministrazione su temi considerati di grande importanza. Tre sono i punti cardini del gruppo, “gli stessi da diversi anni”. Innanzitutto, la questione più calda resta quella riguardante il futuro del centro natatorio, da tempo in disuso: “È da sempre la nostra priorità – dichiara Resmini –. Stiamo pagando mille euro al giorno di ammortamento del mutuo ed è una situazione che si è ormai spinta troppo in là. Non vedo altra soluzione se non quella di un ...

