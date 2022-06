L’AUTUNNO DI CANALE 5: TU SI QUE VALES, DOPPIO GFVIP, RENATO ZERO, VIOLA COME IL MARE (Di domenica 26 giugno 2022) L’AUTUNNO di CANALE 5 sarà ricchissimo tra conferme e novità. Si parte dall’imprescindibile sabato sera firmato Maria De Filippi che da anni regna incontrastata con Tu Sì Que VALES che si prenderà al pubblico con la formula e i volti che hanno trovato così tanto gradimento nel pubblico. Squadra che vince non si cambia e così accanto a Maria, per tutti è solo Maria, rivedremo Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Nel banco dei conduttori non poteva mancare Belen Rodriguez. Talenti, lacrime e risate con la scuderia Scotti per uno show per le famiglie. Altra certezza è il Grande Fratello Vip, per il quarto anno affidato ad Alfonso Signorini che sta preparando un cast di vipponi con i fiocchi per un reality che diventa una grande soap opera di prima serata. DOPPIO appuntamento a partire dal 19 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 giugno 2022)di5 sarà ricchissimo tra conferme e novità. Si parte dall’imprescindibile sabato sera firmato Maria De Filippi che da anni regna incontrastata con Tu Sì Queche si prenderà al pubblico con la formula e i volti che hanno trovato così tanto gradimento nel pubblico. Squadra che vince non si cambia e così accanto a Maria, per tutti è solo Maria, rivedremo Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Nel banco dei conduttori non poteva mancare Belen Rodriguez. Talenti, lacrime e risate con la scuderia Scotti per uno show per le famiglie. Altra certezza è il Grande Fratello Vip, per il quarto anno affidato ad Alfonso Signorini che sta preparando un cast di vipponi con i fiocchi per un reality che diventa una grande soap opera di prima serata.appuntamento a partire dal 19 ...

