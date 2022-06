“Lasciati senza aiuto, agonizzanti”: nuovo dramma della migrazione – almeno 37 vittime (Di domenica 26 giugno 2022) Un nuovo violentissimo scontro è avvenuto tra migranti e polizia locale. Tra i vari scarica barile governativi e la condanna dell’attacco, sono state accertati al momento 37 morti. Sono le vere vittime di un sistema incapace di cambiare. Il discorso sulla migrazione e sulla sua gestione è così ampio e complesso, che si rischia di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 26 giugno 2022) Unviolentissimo scontro è avvenuto tra migranti e polizia locale. Tra i vari scarica barile governativi e la condanna dell’attacco, sono state accertati al momento 37 morti. Sono le veredi un sistema incapace di cambiare. Il discorso sullae sulla sua gestione è così ampio e complesso, che si rischia di L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Gazzettino : Il bosco urbano muore: «Duemila alberi lasciati senza acqua, tutto da buttare» - romano5stellebs : RT @gbarbacetto: La scissione: un’operazione di palazzo che non riguarda i cittadini. Ma anche l’occasione per i Cinquestelle per tentare d… - fabiocarusoCT : RT @gbarbacetto: La scissione: un’operazione di palazzo che non riguarda i cittadini. Ma anche l’occasione per i Cinquestelle per tentare d… - PivaEdoardo : RT @ChiranAngelgela: @RescueMed Le vittime sono 37 al momento ma il loro numero potrebbe aumentare. Alcuni feriti sono gravissimi e sono s… - guernica_70 : RT @ChiranAngelgela: @RescueMed Le vittime sono 37 al momento ma il loro numero potrebbe aumentare. Alcuni feriti sono gravissimi e sono s… -