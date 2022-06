L’Arsenal ha regalato a Raphinha una potenziale spinta mentre il Leeds puntava 30 milioni di euro in avanti

(Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 14:31:06 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Josh Barker Pubblicato: 26 giugno 2022 13:31Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2022 13:32 IlUnited è interessato ai servizi di Charles De Ketelaere, è stato riferito. La maggior parte dei fan delprobabilmente non ha molta familiarità con De Ketelaere. Allora chi è il 21enne? De Ketelaere è un attaccante che sta attualmente esercitando il suo mestiere in Belgio con pesi massimi, il Club Brugge. Il talentuoso attaccante è originario del Brugge e ha dedicato tutta la sua carriera ai libri contabili del club. Nonostante abbia solo 21 anni, De Ketelaere ha già collezionato 120 presenze con il suo club per ragazzi. E, in questi pareggi, ha segnato 25 gol e fornito 20 assist. È questa stagione passata, tuttavia, che ha visto il gioiello della corona di ...

Pubblicità

Tuttosport

... che haanche una clamorosa vincita a uno scommettitore: ...in questione - che non è indagato - è Xhaka dell', che s'è ... Nemmenoovviamente ha subito un indagine con il club ...... ma Aaron Ramsdale - portiere dell'preferito questa sera ... che manca'ultimo passaggio per Pessina.'occasione capitata a ... Sterling sarà deluso di non averall'Inghilterra la prima ... Sky Sports Uk: "Gabriel Jesus all'Arsenal per 45 milioni di sterline"