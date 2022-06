L' annuncio che spiazza tutti | Ecco quando finirà la guerra in Ucraina | cosa accadrà

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 giugno 2022) Lainnon accenna a fermarsi, ma dallo staff del presidente Zelensky arrivano notizie confortanti sulla fine del conflitto. Infatti i vertici degli 007 di Kiev sostengono che entro la fine del 2022 i combattimenti cesseranno. Il capo dell'intelligence, Kyrylo Budanov, si è detto sicuro che entro la fine del 2022 ci sarà un cessate il fuoco, con Kiev in una posizione trionfante: “L'ho già detto e lo ripeto. Prima della fine dell'anno, i combattimenti attivi si ridurranno a praticamente nulla. Ne siamo certi. Riprenderemo il controllo dei nostri territori nel prossimo futuro”. E ancora: "Putin non vincerà. Questa è una tragedia in cui ha trascinato la Russia e l'con una catastrofe per la Russia. Nient'altro”, ha concluso Budanov. Intanto mentre i servizi segreti si dicono certi di ...