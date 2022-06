Laetitia Casta: «La polemica italiana sui chili di troppo è un argomento da tabloid di Serie B» (Di domenica 26 giugno 2022) Laetitia Casta intervistata dal Corriere della Sera. Ha detto: «La polemique italienne sui chili di troppo mi annoia». «Un argomento da tabloid di Serie B. Mi sono affermata nonostante i difetti. Anzi, grazie a loro». Oggi lei chi è? «Un’attrice affascinata dai registi complessi, un po’ pazzi: i matti fanno uscire la luce, perché sono “rotti”. Vorrei lavorare con Nanni Moretti». Proposte indecenti? «Ogni donna ne riceve una: io ho detto no e non mi è accaduto nulla di male. Per rifiutare bisogna avere i valori, primo tra tutti il pudore. Se conosco una persona non voglio sapere subito tutto». Ha avuto ciò che lei voleva? «Ci difendiamo dalle molestie, ma sono più subdole le ambizioni: gli uomini sanno da piccoli che avranno il loro posto, ma non sono maturi. Noi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022)intervistata dal Corriere della Sera. Ha detto: «La polemique italienne suidimi annoia». «UndadiB. Mi sono affermata nonostante i difetti. Anzi, grazie a loro». Oggi lei chi è? «Un’attrice affascinata dai registi complessi, un po’ pazzi: i matti fanno uscire la luce, perché sono “rotti”. Vorrei lavorare con Nanni Moretti». Proposte indecenti? «Ogni donna ne riceve una: io ho detto no e non mi è accaduto nulla di male. Per rifiutare bisogna avere i valori, primo tra tutti il pudore. Se conosco una persona non voglio sapere subito tutto». Ha avuto ciò che lei voleva? «Ci difendiamo dalle molestie, ma sono più subdole le ambizioni: gli uomini sanno da piccoli che avranno il loro posto, ma non sono maturi. Noi ...

