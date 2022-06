L' acqua azzurro - oro del d t Butini | ' La mia Italia è da 10'

(Di domenica 26 giugno 2022) Campioni del mondo e amici: la competizione interna è solo una risorsa in più. Il finale in corsia dei Mondiali è stato per gli azzurri un momento di grandissima soddisfazione e condivisione: un'...

Campioni del mondo e amici: la competizione interna è solo una risorsa in più. Il finale in corsia dei Mondiali è stato per gli azzurri un momento di grandissima soddisfazione e condivisione: un'...In tarda mattinata, sulla costa pescarese all'altezza dello stabilimento balneare 'Lido', è ... 'Appena il bagnante si è avvicinato alle boe rosse, ho visto che è caduto in- racconta ...Per capire la portata dell’impresa basta dare un’occhiata al medagliere dell’Italia nella specialità ai Mondiali: fino a venerdì scorso (9 giorni fa) l’elenco recitava 8 medaglie, con 1 oro. Da ieri s ...Un anno dopo le Olimpiadi azzurre più incredibili di sempre ... ma davvero e fino in fondo. Tutto chiaro come l'acqua azzurra.