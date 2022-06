La strada del silenzio fiction dell’estate su Canale 5: trama e anticipazioni (Di domenica 26 giugno 2022) L’estate è fatta per le fiction che incollano il pubblico allo schermo e più misteri e intrighi ci sono, meglio è. Forse anche per questo Mediaset ha scelto di puntare su La strada del silenzio, una serie tv che racconta del rapimento di 9 bambini. Per Canale 5 quindi, una serie con un giallo da risolvere e una indagine da portare avanti. Generalmente, storie che piacciono alla platea che nelle calde sere d’estate, cerca qualcosa di leggero ma allo stesso tempo intrigante da seguire. Di che cosa parla La strada del silenzio? Iniziamo col dire che si tratta di una serie tv greca. Non siamo abituati a vedere prodotti dei nostri vicini greci. In estate abbiamo seguito fiction spagnole, francesi, inglesi…E ovviamente grande successo per le serie turche, almeno per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 giugno 2022) L’estate è fatta per leche incollano il pubblico allo schermo e più misteri e intrighi ci sono, meglio è. Forse anche per questo Mediaset ha scelto di puntare su Ladel, una serie tv che racconta del rapimento di 9 bambini. Per5 quindi, una serie con un giallo da risolvere e una indagine da portare avanti. Generalmente, storie che piacciono alla platea che nelle calde sere d’estate, cerca qualcosa di leggero ma allo stesso tempo intrigante da seguire. Di che cosa parla Ladel? Iniziamo col dire che si tratta di una serie tv greca. Non siamo abituati a vedere prodotti dei nostri vicini greci. In estate abbiamo seguitospagnole, francesi, inglesi…E ovviamente grande successo per le serie turche, almeno per ...

