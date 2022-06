La storia dei Dik Dik: com’era composta la band e il successo degli anni ’60 (Di domenica 26 giugno 2022) I Dik Dik nascono nel 1965 con una formazione di 5 elementi. Pietruccio Montalbetti (detto Pinuccio, nato a Milano nel 1941 e presente nella formazone attuale), Giancarlo Sbriziolo (detto Lallo, nato a Milano, età non conosciuta e presente nella formazione attuale), Erminio Salvaderi (detto Pepe e morto di Covid a dicembre 2020), Mario Todaro e Sergio Panno. Nel 1972 Mario Todaro e Sergio Panno, tastierista e batterista del gruppo, vengono sostituiti rispettivamente da Roberto Carlotto (tastiere) e Cucciolo Favia nato a Bari e cremonese di adozione (batteria). Pur essendo molto giovane, Favia vanta già varie esperienze musicali con i Trip con Joe Vescovi alle tastiere e negli Osage Tribe. Carlotto e Cucciolo, ormai così soprannominati e conosciuti nell’ambiente artistico, entrarono a far parte a pieno titolo della formazione dei Dik-Dik. Attualmente, Pinuccio e Lallo si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 giugno 2022) I Dik Dik nascono nel 1965 con una formazione di 5 elementi. Pietruccio Montalbetti (detto Pinuccio, nato a Milano nel 1941 e presente nella formazone attuale), Giancarlo Sbriziolo (detto Lallo, nato a Milano, età non conosciuta e presente nella formazione attuale), Erminio Salvaderi (detto Pepe e morto di Covid a dicembre 2020), Mario Todaro e Sergio Panno. Nel 1972 Mario Todaro e Sergio Panno, tastierista e batterista del gruppo, vengono sostituiti rispettivamente da Roberto Carlotto (tastiere) e Cucciolo Favia nato a Bari e cremonese di adozione (batteria). Pur essendo molto giovane, Favia vanta già varie esperienze musicali con i Trip con Joe Vescovi alle tastiere e negli Osage Tribe. Carlotto e Cucciolo, ormai così soprannominati e conosciuti nell’ambiente artistico, entrarono a far parte a pieno titolo della formazione dei Dik-Dik. Attualmente, Pinuccio e Lallo si ...

CarloCalenda : No è un pezzo piuttosto stupido. Tutte le cose gloriose e grandi accadute nella storia derivano dalla passione e da… - UffiziGalleries : #UffiziQuiz Ebbene sì! L'angelo musicante di #RossoFiorentino, uno dei maestri più originali della storia della pit… - Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - DiveAndLive1979 : @paolodune @rulajebreal Ancora... Ti ho già spiegato la storia dello zio. Se non capisci non posso farci niente. E… - rinasco_fluente : RT @Comunardo: La storia dei prossimi anni in un doppio botta e risposta -