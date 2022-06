La spiaggia italiana proibita: i segreti per raggiungerla da mare, attenzione alle regole (Di domenica 26 giugno 2022) È l’unica spiaggia italiana proibita: non si può calpestare perché è protetta per via delle sue caratteristiche uniche, ma ci si può avvicinare Budelli-Sardegna spiaggia rosa (Instagram)C’è una spiaggia poco conosciuta in Italia, invidiata dagli altri paesi per via delle sue caratteristiche. Si tratta di una spiaggia completamente rosa e si trova in Sardegna. Viene chiamata la spiaggia rosa di Budelli, si riferisce alla località, ed è ormai costantemente sorvegliata da un guardiano. Uno spettacolo senza tempo, simbolo dell’intero parco de La Maddalena, la piccola isola della Sardegna. Una delle spiagge più belle al mondo, presente anche nella pellicola di Michelangelo Antonioni “Deserto Rosso” del 1964. La particolare colorazione che la rende unica si deve a un ... Leggi su direttanews (Di domenica 26 giugno 2022) È l’unica: non si può calpestare perché è protetta per via delle sue caratteristiche uniche, ma ci si può avvicinare Budelli-Sardegnarosa (Instagram)C’è unapoco conosciuta in Italia, invidiata dagli altri paesi per via delle sue caratteristiche. Si tratta di unacompletamente rosa e si trova in Sardegna. Viene chiamata larosa di Budelli, si riferisce alla località, ed è ormai costantemente sorvegliata da un guardiano. Uno spettacolo senza tempo, simbolo dell’intero parco de La Maddalena, la piccola isola della Sardegna. Una delle spiagge più belle al mondo, presente anche nella pellicola di Michelangelo Antonioni “Deserto Rosso” del 1964. La particolare colorazione che la rende unica si deve a un ...

