'La sentenza Usa lascia esterrefatti' - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 26 giugno 2022) Rosa Maria Di Giorgi, deputata fiorentina del Partito democratico Onorevole alla luce della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti c'è spazio nel nostro Paese perché si riaccenda il dibattito ... Leggi su lanazione (Di domenica 26 giugno 2022) Rosa Maria Di Giorgi, deputata fiorentina del Partito democratico Onorevole alla luce delladella Corte Suprema degli Stati Uniti c'è spazio nel nostro Paese perché si riaccenda il dibattito ...

Pubblicità

emmabonino : I diritti non sono scritti nelle tavole della legge: se non li difendi ogni giorno ti svegli una bella mattina e no… - elio_vito : Fiero di non essere più nello stesso schieramento di Pillon che esulta per la sentenza contro l’aborto della Corte Suprema USA! - Corriere : Aborto, Eddie Vedder (Pearl Jam) dal palco di Imola: «Le donne hanno il diritto di decidere» - Ro_Zampix : RT @mariannaaprile: La sentenza della Corte Suprema Usa ci ricorda nel modo più violento e anacronistico una cosa ovvia che però dimentichi… - Fragatton1 : RT @Ci1812: Aborto vietato subito in sette Stati USA, dopo la sentenza della Corte. Questo lo scrivo per rispondere a tutti quei deficienti… -