La Sanità va di moda. Dopo il film di Martone il quartiere, una volta regno della camorra, svela al mondo l'Ipogeo dei Cristallini (Di domenica 26 giugno 2022) L'antico sepolcro che risale al IV secolo a.C apre al pubblico, una testimonianza rara e incredibile di pittura ed architettura ellenistica che rappresenta un unicum di storia, archeologia, miti e colori. L'ambizioso progetto di restauro è stato fortemente voluto da Alessandra, Giampiero, Sara Martuscelli, madre, padre e figlia, anche loro formano un unicum familiare d'intesa, proprietari storici dell'Ipogeo. Il loro è stato un impegno culturale, economico e sociale. Anzi custodi di un luogo unico e prezioso già magnificato dal New York Times e da Cnn. Praticamente, è come se, scavando, scavando se lo fossero trovati in cantina. Quasi un centinaio di gradini, anzi gradoni, scolpiti nel tufo che conducono nel ventre molle e poroso della Sanità. In realtà l'antico sepolcro fu scoperto, integro nelle pitture e nel ricco corredo funebre, ...

