La Russia è sull' orlo del default tecnico | ecco perché e cosa può succedere

(Di domenica 26 giugno 2022) Sta per terminare il 'periodo di grazia' di 30 giorni sui 100 milioni di dollari di obbligazioni scaduti il 27 maggio. Se gli investitori non riceveranno i soldi, lunedì scatta il fallimento

Sta per terminare il 'periodo di grazia' di 30 giorni sui 100 milioni di dollari di obbligazioni scaduti il 27 maggio. Se gli investitori non riceveranno i soldi, lunedì scatta il fallimentoLe ultime di, come si è arrivati'orlo del primo default sul debito estero dal 1918 Quanto vale davvero il "partito" di Di Maio dopo la scissione dei Cinque Stelle di Roberto D'Alimonte ...Daniele Verde è stato protagonista indiscusso nell’amichevole degli azzurrini di mister Di Biagio, disputata nella serata di martedì a Frosinone davanti ...Chi impone la sanzione non è net buyer, né «cliente» di Mosca. La quale vende soprattutto a Turchia, India e Cina. Ma il nodo è politico: c'è chi crede al Qe e chi al lingotto (scaricando Treasuries) ...