La rivelazione di Bisignani | “I sette piccoli centristi del Draghi premier” Il piano per le elezioni

(Di domenica 26 giugno 2022) Caro direttore, SuperMario ancora non lo sa ma è alla canna del gas: politicamente, e per via degli approvvigionamenti, dopo il no incassato in Europa sul «price cap» del gas. Politicamente perché c'è il grande rischio che si ripeta il thriller del Quirinale: ormai siamo a «indiani», l'ultimo dei quali Di Maio, che assieme ai vari Renzi, Sala, Brugnaro, Toti, Quagliarello, Lupi, stanno cercando di presentarsi allecon la scritta «» sotto al simbolo. Un'indicazione inequivocabile ma nella realtà solo uno specchietto per le allodole. Il capo del Governo, il cui maggior pregio/difetto è la ritrosia, dovrebbe tenersi alla larga da quelli che continuano a «nominarlo» invano, soprattutto visti i precedenti. Tuttavia forse ciò avviene perché, come lui stesso dice ai suoi ...

Nicola Porro

