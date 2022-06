"La pizza di Briatore, 65...": l'ira del fratello di Cristina Parodi sul Crazy Pizza (Di domenica 26 giugno 2022) Il fratello di Cristina Parodi, Roberto Parodi mette nel mirino Flavio Briatore. Con una clip pubblicata sui social, Parodi fa a pezzi il Crazy Pizza di Briatore e soprattutto la Pizza al pata negra che tanto ha fatto discutere in queste settimane. Infatti la Pizza con il famoso salume viene venduta a 65 euro. Secondo Parodi si tratta di un azzardo. Infatti secondo Parodi il pata negra non è un ingrediente adatto per la Pizza. Inoltre ne contesta anche il prezzo: "Esistono diverse qualità di pata negra, da 40 a 300 euro al chilo, non basta dire pata negra per far sganciare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Ildi, Robertomette nel mirino Flavio. Con una clip pubblicata sui social,fa a pezzi ildie soprattutto laal pata negra che tanto ha fatto discutere in queste settimane. Infatti lacon il famoso salume viene venduta a 65 euro. Secondosi tratta di un azzardo. Infatti secondoil pata negra non è un ingrediente adatto per la. Inoltre ne contesta anche il prezzo: "Esistono diverse qualità di pata negra, da 40 a 300 euro al chilo, non basta dire pata negra per far sganciare i ...

