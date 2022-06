La Gazzetta annuncia: Di Maria alla Juventus, la trattativa si è sbloccata. Un solo anno di contratto (Di domenica 26 giugno 2022) Si sarebbe sbloccata la trattativa tra Angel Di Maria, svincolatosi dal Psg, e la Juventus. L’argentino, che aveva reso noto personalmente l’interessamento dei bianconeri, ha fatto arrivare segnali chiari alla dirigenza bianconera sulla possibilità di chiudere l’accordo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, nell’edizione online. La chiave la disponibilità di Agnelli a mettere sul tavolo sette milioni di euro d’ingaggio per una sola stagione, come chiedeva El Fideo. Di Maria non ha mai dato grande apertura alla soluzione biennale, con la quale il club avrebbe potuto accedere ai benefici fiscali del Decreto crescita. Sul giocatore c’era il Benfica, che poi è andato su Neres, e resta timidamente sullo sfondo il Barcellona. L’ex PSG avrebbe però sciolto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) Si sarebbelatra Angel Di, svincolatosi dal Psg, e la. L’argentino, che aveva reso noto personalmente l’interessamento dei bianconeri, ha fatto arrivare segnali chiaridirigenza bianconera sulla possibilità di chiudere l’accordo. Lo scrive ladello Sport, nell’edizione online. La chiave la disponibilità di Agnelli a mettere sul tavolo sette milioni di euro d’ingaggio per una sola stagione, come chiedeva El Fideo. Dinon ha mai dato grande aperturasoluzione biennale, con la quale il club avrebbe potuto accedere ai benefici fiscali del Decreto crescita. Sul giocatore c’era il Benfica, che poi è andato su Neres, e resta timidamente sullo sfondo il Barcellona. L’ex PSG avrebbe però sciolto ...

Pubblicità

napolista : La Gazzetta annuncia: #DiMaria alla #Juventus, la trattativa si è sbloccata. Un solo anno di contratto El Fideo no… - VolCasciavit : RT @supersonico1986: Sky annuncia il rinnovo imminente, Gazzetta ne parla come fatto e cosa fa il signore? Prende solo questo articolo, a f… - milano948 : RT @supersonico1986: Sky annuncia il rinnovo imminente, Gazzetta ne parla come fatto e cosa fa il signore? Prende solo questo articolo, a f… - jordaoMinelo : RT @supersonico1986: Sky annuncia il rinnovo imminente, Gazzetta ne parla come fatto e cosa fa il signore? Prende solo questo articolo, a f… - MarcoReds98 : RT @supersonico1986: Sky annuncia il rinnovo imminente, Gazzetta ne parla come fatto e cosa fa il signore? Prende solo questo articolo, a f… -