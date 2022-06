La foto mozzafiato di Diletta Leotta che spiazza tutti i fan: perché questo è lo scatto più caldo dell'estate | Guarda (Di domenica 26 giugno 2022) Diletta Leotta si rilassa al mare. Costume bikini mozzafiato e forme in bella vista mentre prende il sole nella sua Sicilia. La conduttrice di Dazn ha infatti scelto Panarea come meta per le sue vacanze e così si è lasciata andare a qualche scatto per i suoi fan. Nello scatto che ha fatto rapidamente il giro del web, la Leotta è apparsa in costume sdraiata su una tavola da surf nelle acque cristalline di una delle isole minori della Sicilia. Dopo una stagione lunghissima e in attesa dell'apertura del nuovo campionato, la Leotta si lascia andare al totale relax. Ma di certo non è l'unica vip in vacanza in questo momento. Laura Chiatti ad esempio ha inaugurato la sua estate a Dubai, meta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022)si rilassa al mare. Costume bikinie forme in bella vista mentre prende il sole nella sua Sicilia. La conduttrice di Dazn ha infatti scelto Panarea come meta per le sue vacanze e così si è lasciata andare a qualcheper i suoi fan. Nelloche ha fatto rapidamente il giro del web, laè apparsa in costume sdraiata su una tavola da surf nelle acque cristalline di unae isole minoria Sicilia. Dopo una stagione lunghissima e in attesa'apertura del nuovo campionato, lasi lascia andare al totale relax. Ma di certo non è l'unica vip in vacanza inmomento. Laura Chiatti ad esempio ha inaugurato la suaa Dubai, meta ...

