Prova a tranquillizzarci laMarilisa D', intervistata da La Stampa, risponde così alla domanda se in Italia sia possibile una situazione come quella egli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha abolito il ...... consentendo, attraverso il ricordo di un grande, la rilettura di tematiche educative ed ...il tema del principio della relazionalità sociale approfondito nel Quaderno dallaAnna ... La costituzionalista D’Amico cerca di tranquillizzare le italiane: “La 194 non può essere toccata, ecco perché” "Non è possibile abrogarla, non si può toccare con un referendum, non la si può cambiare mettendo in discussione i principi su cui si basa" ...Milano, 26 giu. (askanews) - "Non corriamo questo pericolo". La costituzionalista Marilisa D'Amico, intervistata da La Stampa, risponde così alla domanda se in Italia sia possibile una situazione come ...