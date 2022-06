La bimba di 11 mesi di origini italiane avvelenata dalla sua maestra d’asilo a Lione (Di domenica 26 giugno 2022) Mercoledì scorso una bambina di 11 mesi di origini italiane è morta in un asilo di Lione: la sua maestra è stata arrestata con l’accusa di averla avvelenata con una sostanza tossica, probabilmente soda caustica. Secondo la procura di Lione, nell’interrogatorio seguito all’arresto, la donna, una 27enne, ha ammesso di aver bagnato la piccola con un prodotto utilizzato per sturare i lavandini, e poi di averglielo versato in bocca. Inizialmente aveva provato a difendersi sostenendo che il tutto fosse avvenuto in maniera accidentale. Portata in ospedale in seguito a un malore, la piccola è morta. Avrebbe compiuto un anno giovedì prossimo. Per gli inquirenti la maestra era “esasperata dal pianto della bambina”. Suo padre, Fabio Bertuletti, è un ingegnere ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Mercoledì scorso una bambina di 11diè morta in un asilo di: la suaè stata arrestata con l’accusa di averlacon una sostanza tossica, probabilmente soda caustica. Secondo la procura di, nell’interrogatorio seguito all’arresto, la donna, una 27enne, ha ammesso di aver bagnato la piccola con un prodotto utilizzato per sturare i lavandini, e poi di averglielo versato in bocca. Inizialmente aveva provato a difendersi sostenendo che il tutto fosse avvenuto in maniera accidentale. Portata in ospedale in seguito a un malore, la piccola è morta. Avrebbe compiuto un anno giovedì prossimo. Per gli inquirenti laera “esasperata dal pianto della bambina”. Suo padre, Fabio Bertuletti, è un ingegnere ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La maestra dell’asilo le versa acido muriatico in gola perché piangeva troppo: morta una bimba di 11 mesi - Corriere : Maestra d’asilo uccide bimba bergamasca di 11 mesi all’asilo: «Non sopportavo il suo pianto» - Milenaceti : Lione, uccide con l’acido una bimba di 11 mesi: arrestata la maestra d’asilo. Il padre bergamasco era in Francia pe… - Giacomo16887166 : Abbiamo creato una società di psicopatici. ???? - infoitinterno : Francia: bimba italiana di 11 mesi avvelenata in asilo a Lione - LaPresse -