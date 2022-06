La Bielorussia di Lukashenko, alleato riluttante obbligato a schierarsi con Mosca (Di domenica 26 giugno 2022) Con l’arrivo dei missili Iskander, la Bielorussia si appresta a diventare una specie di base militare della Russia. E Aleksandr Lukashenko non può più far finta di barcamenarsi tra Russia e Europa Leggi su corriere (Di domenica 26 giugno 2022) Con l’arrivo dei missili Iskander, lasi appresta a diventare una specie di base militare della Russia. E Aleksandrnon può più far finta di barcamenarsi tra Russia e Europa

Pubblicità

lucio22673283 : La Bielorussia di Lukashenko, alleato riluttante obbligato a schierarsi con Mosca - MoroniMirna : RT @armandogaribal7: Incidente perfetto x allargare conflitto Ucraina:Attentati in Bielorussia x far entrare anche Lukashenko in guerra E Q… - lucanewni : Il nucleare è la fine per tutti, perché non lo capiscono?? - Rosabianca123 : RT @lanf64: #Lukashenko ha chiesto aiuto a #Putin per adattare caccia di #Minsk a testate nucleari. Evidente l'accordo tra i due: propagan… - florinarazvan : RT @armandogaribal7: Incidente perfetto x allargare conflitto Ucraina:Attentati in Bielorussia x far entrare anche Lukashenko in guerra E Q… -