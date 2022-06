Kiev, sindaci europei ingannati da riproduzione Deepfake del collega ucraino Klitschko (Di domenica 26 giugno 2022) Ucraina, Putin: "Daremo missili Iskander - M alla Bielorussia" Roma, 26 giugno 2022 - Credevano di parlare con il sindaco di Kiev , ma diversi primi cittadini europei sono stati ingannati con false ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Ucraina, Putin: "Daremo missili Iskander - M alla Bielorussia" Roma, 26 giugno 2022 - Credevano di parlare con il sindaco di, ma diversi primi cittadinisono staticon false ...

