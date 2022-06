Kiev di nuovo sotto attacco: all’alba la Russia ha colpito la capitale con missili da crociera (Di domenica 26 giugno 2022) Kiev è nuovamente finita nel mirino della Russia. all’alba, Mosca ha colpito la capitale ucraina con missili da crociera. I media parlano di forti esplosioni concentrate nel distretto di Shevchenkivskyi, dove sarebbe stato centrato un complesso residenziale non distante dal centro. Nel Donbass, intanto, l’esercito russo ha completato la conquista di Severodonetsk ed è passato alla limitrofa Lysychansk, nella quale stanno andando in scena combattimenti strada per strada. Kiev sotto attacco dalla Russia Che per l’Ucraina sarebbe stato un risveglio complicato lo si era capito quando, intorno alle 4.40 locali (le 3.50 in Italia) erano tornate a risuonare le sirene anti aereo. Gli allarmi sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 giugno 2022)è nuovamente finita nel mirino della, Mosca halaucraina conda. I media parlano di forti esplosioni concentrate nel distretto di Shevchenkivskyi, dove sarebbe stato centrato un complesso residenziale non distante dal centro. Nel Donbass, intanto, l’esercito russo ha completato la conquista di Severodonetsk ed è passato alla limitrofa Lysychansk, nella quale stanno andando in scena combattimenti strada per strada.dallaChe per l’Ucraina sarebbe stato un risveglio complicato lo si era capito quando, intorno alle 4.40 locali (le 3.50 in Italia) erano tornate a risuonare le sirene anti aereo. Gli allarmi sono ...

Pubblicità

f_passerini94 : RT @1972book: Stanotte la “guerricciola locale per un’ammuffita provincia dell’Ucraina” di Quirico e compagnia è arrivata di nuovo a Kiev c… - liberismorisor1 : RT @1972book: Stanotte la “guerricciola locale per un’ammuffita provincia dell’Ucraina” di Quirico e compagnia è arrivata di nuovo a Kiev c… - 1972book : Stanotte la “guerricciola locale per un’ammuffita provincia dell’Ucraina” di Quirico e compagnia è arrivata di nuov… - giornali_it : Ucraina: missili su Kiev, la Capitale di nuovo sotto attacco #26giugno #AgenzieStampa #Lapresse #Estero - Jacknero62 : @JL5714 @giuriagiuria ancora prima.. 2004 .. quando il nuovo KGB avvertì Putin della ventata democratica che avreb… -