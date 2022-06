Khaby Lame, la star di TikTok riceverà la cittadinanza italiana (Di domenica 26 giugno 2022) Khaby Lame presto riceverà la cittadinanza italiana: lo ha annunciato Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell'Interno. Khaby Lame presto diventerà ufficialmente un cittadino italiano: il ragazzo, che da pochi giorni è diventato il personaggio più seguito al mondo su TikTok, con 142,4 milioni di follower, nel corso di un'intervista a Repubblica aveva parlato della mancata concessione della cittadinanza da parte del nostro governo. Dopo poche ore è arrivata la bella notizia, Khaby presto sarà italiano a tutti gli effetti. Nel maggio del 2021 Khaby Lame era salito agli onori della cronaca per essere diventato l'italiano più seguito su TikTok. Nato a a Dakar, in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 giugno 2022)prestola: lo ha annunciato Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell'Interno.presto diventerà ufficialmente un cittadino italiano: il ragazzo, che da pochi giorni è diventato il personaggio più seguito al mondo su, con 142,4 milioni di follower, nel corso di un'intervista a Repubblica aveva parlato della mancata concessione dellada parte del nostro governo. Dopo poche ore è arrivata la bella notizia,presto sarà italiano a tutti gli effetti. Nel maggio del 2021era salito agli onori della cronaca per essere diventato l'italiano più seguito su. Nato a a Dakar, in ...

